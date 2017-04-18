Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" в первом матче 1/4 финала Евролиги

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 98:90.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Милош Теодосич, набравший 22 очка.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч серии пройдет 20 апреля в Москве.
В другом четвертьфинале турецкий "Фенербахче" на выезде обыграл греческий "Панатинаикос" со счетом 71:58 и повел в серии 1-0.