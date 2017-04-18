Кузюткин: шансы у казанского и московского ВК "Динамо" на победу в чемпионате РФ равны

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин назвал равными шансы московского и казанского "Динамо" на победу в финале чемпионата России. Об этом он рассказал ТАСС.

Столичное "Динамо" выиграло во втором матче серии в Москве со счетом 3-0. Счет в серии до трех побед - 1-1.

"Шансы после этих двух дней, я считаю, абсолютно равны. Если поначалу преимущество отдавали столичному "Динамо", то казанская команда показывает сейчас очень неплохую игру и может достойно сыграть против одноименного клуба из Москвы, - сказал Кузюткин. - Конечно, всем бы хотелось продлить этот спектакль до пяти матчей, но обе команды показывают хороший волейбол. Вчера выиграла та команда, которая больше хотела, а мастерство обеих команд отошло на второй план. Сейчас команды втянулись в игровой ритм и шансы, повторюсь, равные".

"Очень тяжело при спаренных играх два дня показать ровную хорошую игру, на своем опыте я знал, что Казань второй раз также хорошо не сыграет, также как и московское "Динамо" второй раз плохо не сыграет", - добавил специалист.

Следующая игра пройдет в Казани 28 апреля.