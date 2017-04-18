Сергей Иванов: баскетболистам ЦСКА пойдет на пользу напряженная игра против "Басконии"

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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА пойдет на пользу напряженный характер первого матча плей-офф Евролиги против "Басконии". Об этом ТАСС заявил Сергей Иванов.
Во вторник ЦСКА обыграл "Басконию" в первом матче плей-офф Евролиги со счетом 98:90. Следующая встреча пройдет в Москве в четверг. Серия идет до трех побед.
"Игра получилась очень упорной. Но это для ЦСКА даже хорошо, чтобы не расслаблялись", - сказал Иванов.