Тренер Воробьев: несколько игроков балашихинского "Динамо" достойны выступления в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Многие игроки из балашихинского "Динамо", выигравшего чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), достойны того, чтобы играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев.

Балашихинское "Динамо" выиграло в четвертом матче у усть-каменогорского "Торпедо" со счетом 2:1 и одержало победу во всей серии со счетом 4-0, впервые выиграв главный трофей ВХЛ - Кубок Братины.

"Ребята молодцы, проявили самоотдачу, выполнили тренерскую установку, считаю, что победили заслуженно. Мы сегодня смотрели кандидатов в первую команду, будем и дальше смотреть, анализировать, - сказал Воробьев. - Считаю, что многие ребята из этой команды достойны играть в КХЛ, эту команду можно назвать ручьем, который питает реку под названием "Динамо". Есть перспективные ребята, у которых будет большое будущее".

О назначении Воробьева главным тренером московского "Динамо" стало известно 14 апреля.