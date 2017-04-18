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Теодосич: баскетболисты ЦСКА вышли на матч с "Басконией" расслабленными

Спорт
18 апреля, 22:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам защитника, армейцы мы ожидали от испанцев такой цепкой игры
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Милош Теодосич (слева)

Милош Теодосич (слева)

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА вышли на матч плей-офф Евролиги против "Басконии" слишком расслабленными. Об этом журналистам заявил защитник армейцев Милош Теодосич.

Во вторник ЦСКА дома обыграл "Басконию" в первом матче плей-офф Евролиги со счетом 98:90. Серия идет до трех побед. Теодосич стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка.

"Игра получилась тяжелой, мы вырвали победу лишь в самом конце, но мы ожидали от испанцев такой игры, цепкой, с акцентом на защиту, - сказал Теодосич. - В четвертой четверти мы выигрывали десять очков, но растеряли преимущество. Возможно, мы были слишком расслаблены. Или слишком напряжены, не могу сказать точно".

Следующая встреча между командами пройдет также в Москве в четверг.

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