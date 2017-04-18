Теодосич: баскетболисты ЦСКА вышли на матч с "Басконией" расслабленными

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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА вышли на матч плей-офф Евролиги против "Басконии" слишком расслабленными. Об этом журналистам заявил защитник армейцев Милош Теодосич.
Во вторник ЦСКА дома обыграл "Басконию" в первом матче плей-офф Евролиги со счетом 98:90. Серия идет до трех побед. Теодосич стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка.
"Игра получилась тяжелой, мы вырвали победу лишь в самом конце, но мы ожидали от испанцев такой игры, цепкой, с акцентом на защиту, - сказал Теодосич. - В четвертой четверти мы выигрывали десять очков, но растеряли преимущество. Возможно, мы были слишком расслаблены. Или слишком напряжены, не могу сказать точно".
Следующая встреча между командами пройдет также в Москве в четверг.