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Скоропупов: работа системы ХК "Динамо" дает плоды, что показала победа в ВХЛ

Спорт
18 апреля, 22:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Бывший управляющий директор ВХЛ считает, что в финальной серии молодость победила класс
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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выстроенная система столичного хоккейного клуба "Динамо" дает свои плоды, что доказала победа его фарм-клуба в плей- офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов.

Хоккеисты балашихинского "Динамо" в четырех матчах обыграли усть-каменогорское "Торпедо", завоевав Кубок Братины.

"Опыт и выстроенная система "Динамо" дает свои плоды, у клуба есть будущее, пополнение и все работает. В "Динамо" фарм-клубом занимаются, растят смену, оттуда пять игроков сыграли на молодежном чемпионате мира, - сказал Скоропупов. - Считаю, что молодость победила класс, средний возраст "Динамо" - 21 год, а "Торпедо" - 27 лет, молодые ребята просто вынесли соперника "в одну калитку", выиграв со счетом 4-0. Конечно, нам бы всем хотелось продолжения, но работа всего коллектива видна, очень здорово у "Динамо" сыграл вратарь Иван Бочаров".

Скоропупов руководил ВХЛ с момента ее создания с ноября 2009 года, первый чемпионат лиги был проведен с 2010 года.

"Относительно оценки чемпионата с точки зрения организации, то без комментариев. Мне приятно одно, что болельщики все помнят, и когда они подходят и благодарят меня за работу - это главная оценка. Есть, что вспомнить, есть, чем гордиться, в том числе и тем коллективом, с которым работал все это время. Так скажем, тогда при мне были другие соревнования", - отметил он.

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