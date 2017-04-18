Игрок "Динамо" Брюквин отметил, что ему сложно было переключиться с КХЛ на ВХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеисту балашихинского "Динамо" Владимиру Брюквину поначалу было тяжело переключиться с чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

Нападающий в составе "Динамо" стал обладателем главного трофея ВХЛ - Кубка Братины после победы со счетом 4-0 в серии с усть-каменогорским "Торпедо".

"В матчах ВХЛ больше времени на раздумья, больше пространства, а в КХЛ тебя сразу давят. А так у нас в команде все хорошо оснащены. Было очень тяжело переключиться с одного турнира, но после первой игры я увидел, какой у нас сильный коллектив, я ожидал, что мы поборемся за Кубок, - сказал Брюквин. - Это непередаваемые эмоции, первый раз такое испытываю в жизни, был похожий момент, когда играл в финале молодежного чемпионата мира, но там мы проиграли, а тут первое место, тут сумасшедший коллектив, как семья все".

В составе "Динамо" в КХЛ Брюквин провел 50 матчей, в которых набрал 10 очков (6+4).