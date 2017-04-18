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Ерофеев: пришедшие из КХЛ хоккеисты "Динамо" прониклись идеей победы в ВХЛ

Спорт
18 апреля, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Балашихинское "Динамо" стало обладателем Кубка Братины, выиграв в финале в четырех матчах у усть-каменогорского "Торпедо"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Игроки балашихинского "Динамо", в особенности те, кто в течение сезона играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), прониклись тем, что сезон для них не закончился, что помогло им стать чемпионами Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба ВХЛ "Звезда" Дмитрий Ерофеев.

Подмосковное "Динамо" стало обладателем Кубка Братины, выиграв в финале в четырех матчах у усть-каменогорского "Торпедо". При этом в регулярном чемпионате "Динамо" заняло шестое место, а "Торпедо" - первое.

"Основное "Динамо" выступило неудачно, у ребят был шанс доказать свою состоятельность и они ее доказали. Главное, что они все прониклись этим, сезон для них еще не закончился, - сказал Ерофеев. - Как вы видите, чемпионат ВХЛ интересен тем, что в финале команда, занявшая шестое место, выиграла у первой".

"В Балашихе играющая такая команда - некоторые поиграли в КХЛ. "Торпедо" меня удивило тем, что когда они выиграли у нас в "регулярке" последний матч, то радовались так, как будто сезон уже закончился, хотя у многих команд в лиге задача стоит выиграть Кубок. "Торпедо" - опытная команда, знает свое место, но не всегда побеждает опыт, коллектив у "Динамо" слаженный. Думаю, что шансы заиграть в КХЛ есть у каждого игрока из команды-победительницы", - отметил он.

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