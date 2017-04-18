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Тренер: присутствие руководства "Динамо" на финале ВХЛ не повлияло на итоговый результат

Спорт
18 апреля, 23:33 UTC+3 БАЛАШИХА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Балашихинское "Динамо" выиграло в четвертом матче у усть- каменогорского "Торпедо" и впервые победило в Высшей хоккейной лиге
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БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Присутствие руководства хоккейного клуба "Динамо" (Москва) на четвертом матче финала Кубка Братины Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) не повлияло на игру, приведшую к победному результату для хоккеистов балашихинского "Динамо" - фарм-клуба бело-голубых. Об этом ТАСС рассказал главный тренер подмосковной команды Анатолий Антипов.

"Динамо" выиграло в четвертом матче у усть- каменогорского "Торпедо" - 2:1 и впервые победило в ВХЛ.

"Серия не далась нам легко, настраивать ребят не надо было, они все сами понимали. То, что на матче присутствовало руководство и тренерский штаб, никак на игру не повлияло, мы отвлеклись от этого, - сказал Антипов. - Мотивировать себя ребята должны сами. Если они хотят играть в КХЛ, они должны воевать за это".

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