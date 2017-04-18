Тренер: присутствие руководства "Динамо" на финале ВХЛ не повлияло на итоговый результат

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Присутствие руководства хоккейного клуба "Динамо" (Москва) на четвертом матче финала Кубка Братины Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) не повлияло на игру, приведшую к победному результату для хоккеистов балашихинского "Динамо" - фарм-клуба бело-голубых. Об этом ТАСС рассказал главный тренер подмосковной команды Анатолий Антипов.

"Динамо" выиграло в четвертом матче у усть- каменогорского "Торпедо" - 2:1 и впервые победило в ВХЛ.

"Серия не далась нам легко, настраивать ребят не надо было, они все сами понимали. То, что на матче присутствовало руководство и тренерский штаб, никак на игру не повлияло, мы отвлеклись от этого, - сказал Антипов. - Мотивировать себя ребята должны сами. Если они хотят играть в КХЛ, они должны воевать за это".