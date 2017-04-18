Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт
18 апреля, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:1, первая игра между командами закончилась победой мадридского клуба - 1:0
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/TIM KEETON

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Испанский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с английским "Лестером" со счетом 1:1 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

В составе гостей мяч забил Сауль (26-я минута). У хозяев отличился Джейми Варди (61). Гол Сауля стал 100-м для "Атлетико" в матчах Лиги чемпионов.

Первая встреча в Мадриде завершилась победой "Атлетико" со счетом 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона.

Соперник команды по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
2
Мэй повышает политические ставки - досрочные выборы в Великобритании назначены на 8 июня
3
Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении
4
Трамп назвал соглашение NAFTA катастрофой для США
5
Эксперт МВФ: Трамп точнее Международного валютного фонда предсказал последствия Brexit
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама