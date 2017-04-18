"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Испанский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с английским "Лестером" со счетом 1:1 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
В составе гостей мяч забил Сауль (26-я минута). У хозяев отличился Джейми Варди (61). Гол Сауля стал 100-м для "Атлетико" в матчах Лиги чемпионов.
Первая встреча в Мадриде завершилась победой "Атлетико" со счетом 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона.
Соперник команды по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.