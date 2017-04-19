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Белявский и Пасека стартуют на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Спорт
19 апреля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В нынешнем году на чемпионате Европы не будет командных турниров - гимнасты будут соревноваться в личном многоборье, а также на отдельных снарядах
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Российский спортсмен Давид Белявский

Российский спортсмен Давид Белявский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартует в среду в румынской Клуж-Напоке. В составе российской сборной выступят несколько призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, однако отсутствуют лидеры команды Денис Аблязин и Алия Мустафина.

В нынешнем году на чемпионате Европы не будет командных турниров - гимнасты будут соревноваться в личном многоборье, а также на отдельных снарядах. Стартует турнир в среду квалификацией в мужском многоборье, 20 апреля начнут выступление женщины. 21 апреля пройдут финалы в многоборье, 22-23 апреля - соревнования на отдельных снарядах.

В составе мужской команды в Клуж-Напоке выступят Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев. Далалоян и Игнатьев выступят в многоборье, остальные гимнасты поборются за медали на отдельных снарядах. Белявский и Нагорный входили в состав команды, выигравшей серебряные медали на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Давид Белявский также завоевал олимпийскую бронзу на брусьях. Однако пропустят турнир в Клуж-Напоке Денис Аблязин и Николай Куксенков, которые не выступали на чемпионате страны. Тренерский штаб мужской сборной во главе с Валерием Алфосовым решил повезти в Румынию лишь чемпионов России, заслуживших это право по спортивному принципу.

Перед гимнастами не стоит конкретных задач, учитывая, что чемпионат Европы будет проходить по новым правилам, измененным после Олимпиады. Тренеры просто не знают, на какие базовые оценки необходимо выводить гимнастов и что от них можно ожидать в Клуж-Напоке.

Главным же фаворитом соревнований гимнастов в Клуж-Напоке является украинец Олег Верняев, который в личном многоборье в Рио-де-Жанейро уступил лишь японцу Кохеи Утимуре, завоевав золотые медали на брусьях.

С Пасекой, но без Мустафиной

Российские гимнастки в Рио-де-Жанейро также завоевали серебряные медали в командном турнире. В Румынии из олимпийского состава выступят Мария Пасека и Ангелина Спиридонова, компанию которым составят дебютантки Наталья Капитонова и Елена Еремина. Пасека выступит лишь в своем коронном виде - опорном прыжке, где она стала серебряным призером Олимпиады 2016 года, остальные гимнастки поборются за медали как на отдельных снарядах, так и в многоборье.

Пропустит чемпионат Европы Алия Мустафина, которая в Рио-де-Жанейро победила на брусьях и стала третьей в личном многоборье, уступив лишь американкам Симоне Байлз и Эли Рейзман.

Российская делегация прибыла в Румынию не без приключений - из-за отмены рейса гимнастки в субботу просидели целую ночь в Стамбуле в ожидании пересадки. Однако жалоб на здоровье ни у кого из спортсменов нет, уже в воскресенье команда разместилась в отеле Клуж-Напоки - города на северо-западе Румынии.

Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике проходят с 1955 года, последние 12 лет личное многоборье чередуется с командным. Год назад в швейцарском Берне состоялись командные соревнования, где победы одержали мужская и женская сборные России. Кроме того, Алия Мустафина стала чемпионкой на бревне, Никита Нагорный - в вольных упражнениях, Давид Белявский - на брусьях.

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