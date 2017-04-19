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"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

Спорт
19 апреля, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
"Реал" победил в дополнительное время ответного матча 1/4 финала со счетом 4:2, три мяча забил Криштиану Роналду
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Футболисты "Реала" Серхио Рамос и Криштиану Роналду

Футболисты "Реала" Серхио Рамос и Криштиану Роналду

© EPA/JUANJO MARTIN

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" на своем поле победил немецкую "Баварию" в дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 4:2 .

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В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). У "Баварии" отличился Роберт Левандовски (53, с пенальти), защитник "Реала" Серхио Рамос забил мяч в свои ворота (77).

На 84-й минуте был удален полузащитник "Баварии" Артуро Видаль, получивший две желтые карточки. 

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов. На счету португальца 103 мяча в еврокубковых матчах: 100 - в Лиге чемпионов, 2 - в Суперкубке УЕФА, 1 - в квалификации ЛЧ. Защитник "Реала" Рамос провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Больше игр в турнире в составе мадридского клуба провели только три игрока - вратарь Икер Касильяс (150), нападающий Рауль (130) и защитник Роберто Карлос (107).

Левандовски забил свой шестой мяч в ворота "Реала" в рамках Лиги чемпионов. Больше него в данном турнире в ворота мадридцев не забивал ни один игрок.

Первая встреча завершилась победой "Реала" со счетом 2:1. "Реал" в 12-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, нынешний полуфинал турнира станет седьмым подряд для испанской команды.

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 21 апреля.

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