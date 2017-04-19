Динамовская вертикаль в действии: фарм-клуб "Динамо" стал чемпионом ВХЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Фарм-клуб столичного хоккейного клуба "Динамо", одноименный коллектив из подмосковной Балашихи, стал обладателем Кубка Братины - плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Динамовцы, чей средний возраст составил около 21 года, победили более опытных соперников из усть-каменогорского "Торпедо".

Текущий сезон в ВХЛ показал, насколько непредсказуем он мог быть, примером чему стало и то, что динамовцы в регулярном чемпионате заняли шестое место, в то время как "Торпедо" выиграло "регулярку". Но по мере продвижения в плей-офф мощь бело-голубых для ее соперников оказалась ощутимой - в 1/4 финала и 1/2 финала они проиграли только один матч. В то же время "Торпедо" в ходе Кубка не избежало семиматчевой серии с тюменским "Рубином".

Ощутимую помощь динамовцам оказали игроки, которые ранее выступали в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В частности, это защитник Алексей Маклюков (30 матчей в КХЛ в нынешнем сезоне), нападающие Иван Игумнов (37 матчей) и Владимир Брюквин (50 матчей). Однако в плей- офф можно выделить не сыгравшего в КХЛ ни минуты вратаря Ивана Бочарова, самого полезного игрока финала, а также лучшего бомбардира и снайпера Дмитрия Марковина (всего 10 матчей в КХЛ) и не сыгравшего в КХЛ ни одного матча Владислава Ефремова, который забил победную шайбу в четвертой игре с "Торпедо".

ВХЛ дала КХЛ Орешкина

Динамовский фарм-клуб выступает в ВХЛ с 2010 года, сначала его домашней ареной был дворец в Твери. В Балашиху команда переехала перед следующим сезоном, что, в частности, позитивно повлияло на ее посещаемость, учитывая, что там же стал играть и ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге.

"Это первая победа проекта, который был запущен в 2012 году. Молодые мальчишки бились против мужиков, средний возраст команды 21 год. Мы продемонстрировали всем, что наша вертикаль работает, она подпитывается своими воспитанниками", - сказал ТАСС генеральный директор "большого" "Динамо" Андрей Сафронов.

С июля по декабрь 2015 года команду возглавлял Сергей Орешкин, который потом стал главным тренером динамовского клуба в КХЛ. После чего команду в ВХЛ вновь возглавил Анатолий Антипов, который был самым первым ее главным тренером.

"При мне это были другие соревнования"

Сезон-2016/17 в ВХЛ стал первым, который прошел без управляющего директора лиги Германа Скоропупова, возглавлявшего лигу с 2009 года. При нем чемпионат ВХЛ окончательно укрепился в статусе соревнования, которое по своему накалу и интриге мало в чем уступало, а в чем-то даже и превосходило КХЛ. Особенно запомнились и матчи под эгидой "Русской классикой", проходившие в январе-феврале под открытым небом в разных городах, чаще всего на Урале и в Сибири.

В межсезонье Скоропупов покинул лигу в знак протеста против того, что управление ее было взято Федерацией хоккея России (ФХР), которая и стала в дальнейшем организовывать чемпионат ВХЛ. В предыдущих сезонах ФХР делегировала лиге права на проведение чемпионата. Нынешний сезон запомнился не только первой в своей истории победой балашихинского "Динамо", но и снятием с чемпионата по причине безденежья "Сокола" из Красноярска. Также едва сумел доиграть сезон тверской ТХК, победитель "Классики-2016".

"Относительно оценки чемпионата с точки зрения организации, то без комментариев. Мне приятно одно, что болельщики все помнят, и когда они подходят и благодарят меня за работу - это главная оценка. Есть, что вспомнить, есть, чем гордиться, в том числе и тем коллективом, с которым работал все это время. Так скажем, тогда при мне были другие соревнования", - отметил Скоропупов.

Также стоит отметить и появление в ВХЛ знаменитого специалиста Петра Воробьева, под руководством которого фарм- клуб СКА "СКА-Нева" занял в регулярном чемпионате второе место и дошел до 1/4 финала. Сезон запомнился тем, что Воробьев в ходе него несколько матчей проводил в качестве и.о. главного тренера СКА в КХЛ в отсутствие отправившихся в сборную России на Кубок мира Олега Знарка с другими членами тренерского штаба питерской команды.

В ожидании китайских гостей

Следующий сезон в ВХЛ может быть знаковым благодаря появлению в лиге иностранной команды из Китая. Вот-вот должен заявиться клуб из Харбина - фарм-клуб команды КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

"Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет, - сказал ТАСС исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов. - Уже можно сказать, что регулярный чемпионат прошел хорошо - итоги мы еще будем подводить, хотя все очень позитивно. Что касается проблем у клубов, то они были и в этом, и в прошлых годах, в следующем сезоне постараемся их избежать. Это реалии жизни, которые от нас не зависят".

Не исключен и вариант, когда в ВХЛ "сверху" из КХЛ придет ряд клубов, которые могут не пройти проверку наличия критериев, необходимых для участия в чемпионате КХЛ.