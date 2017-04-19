Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Голкипер немецкого клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил перелом левой стопы во время ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".
"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу "Баварии", в первой игре в Мюнхене победу одержал "Реал" (2:1).
Сообщается, что Нойер получил травму во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.
Голкипер пройдет медицинское обследование по прибытию в Мюнхен, после чего будет определено лечение.