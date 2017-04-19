Александр Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допинг

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на дисквалификацию Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
Ранее промоутерская компания "Мир бокса" объявила о том, что Поветкин планирует провести бой 1 июля.
"Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс", - сказал Сулейман.
Решение организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил - допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание запрещенного вещества остарин.
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).