"Клипперс" победили "Юту" во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Клипперс" выиграл дома у "Юты" со счетом 99:91 во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Крис Пол, отметившийся дабл-даблом (21 очко и 10 передач). Его партнер по команде центровой Деандре Джордан также записал на свой счет дабл-дабл - 18 очков и 15 подборов.

Самым результативным игроком в составе "Юты" стал форвард Гордон Хэйворд, набравший 20 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра между командами пройдет 22 апреля в Солт-Лейк Сити.