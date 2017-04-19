"Клипперс" победили "Юту" во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Клипперс" выиграл дома у "Юты" со счетом 99:91 во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Крис Пол, отметившийся дабл-даблом (21 очко и 10 передач). Его партнер по команде центровой Деандре Джордан также записал на свой счет дабл-дабл - 18 очков и 15 подборов.
Самым результативным игроком в составе "Юты" стал форвард Гордон Хэйворд, набравший 20 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья игра между командами пройдет 22 апреля в Солт-Лейк Сити.