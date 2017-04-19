Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бой-реванш Кудряшов - Дуродола пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону

Спорт
19 апреля, 9:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Изначально бой был запланирован на 20 мая
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бой-реванш российского боксера Дмитрия Кудряшова и нигерийца Оланреванджу Дуродолы пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы попросила перенести дату боя.

"Команды Кудряшова и Дуродолы договорились. Бой пройдет 3 июня в России", - сказал Сулейман.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 нокаутом) и три поражения.

На счету 31-летнего Кудряшова по прозвищу "Русская кувалда" 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
2
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
3
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море
4
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР
5
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Флаг США упал за спиной главы Нацкомитета демократов после его слов о Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама