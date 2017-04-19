Бой-реванш Кудряшов - Дуродола пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бой-реванш российского боксера Дмитрия Кудряшова и нигерийца Оланреванджу Дуродолы пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Ранее сообщалось, что поединок должен пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы попросила перенести дату боя.

"Команды Кудряшова и Дуродолы договорились. Бой пройдет 3 июня в России", - сказал Сулейман.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 нокаутом) и три поражения.

На счету 31-летнего Кудряшова по прозвищу "Русская кувалда" 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.