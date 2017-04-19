Игроки "Баварии" после матча с "Реалом" пошли в судейскую предъявлять претензии арбитрам

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полицейские вывели трех футболистов немецкой "Баварии" Тиаго Алькантару, Артуро Видаля и Роберта Левандовски из судейской комнаты, куда они зашли после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с испанским "Реалом" для того, чтобы высказать свои претензии. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Матч прошел во вторник в Мадриде и завершился в дополнительное время со счетом 4:2, благодаря чему "Реал" вышел в полуфинал. На 84-й встрече судейская бригада из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи в спорном моменте показала Видалю вторую желтую карточку, а в дополнительное время засчитала два мяча хозяев, забитых из офсайда.

После окончания игры Алькантара, Видаль и Левандовски пошли в судейскую, где высказали арбитрам свои претензии и обвинили их в поражении своей команды, и в итоге были выпровожены из помещения полицейскими.