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Игрок "Мемфиса" Конли купил 500 билетов для болельщиков команды на матч плей-офф НБА

Спорт
19 апреля, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Конли раздаст билеты первым 500 желающим после тренировки команды в среду
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба "Мемфис" Майк Конли купил 500 билетов на третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сан-Антонио", чтобы раздать их болельщикам команды в знак благодарности за поддержку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Конли лично раздаст билеты первым 500 желающим в холле домашней арены после тренировки команды в среду.

Команда Конли проигрывает "Сан-Антонио" в серии до четырех побед со счетом 0-2. Третий матч состоится 21 апреля в Мемфисе.

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