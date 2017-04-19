Игрок "Мемфиса" Конли купил 500 билетов для болельщиков команды на матч плей-офф НБА

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба "Мемфис" Майк Конли купил 500 билетов на третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сан-Антонио", чтобы раздать их болельщикам команды в знак благодарности за поддержку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Конли лично раздаст билеты первым 500 желающим в холле домашней арены после тренировки команды в среду.

Команда Конли проигрывает "Сан-Антонио" в серии до четырех побед со счетом 0-2. Третий матч состоится 21 апреля в Мемфисе.