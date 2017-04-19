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Российские волейболистки сыграют контрольные матчи в Турции перед отбором к ЧМ

Спорт
19 апреля, 9:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Женская сборная России вылетит в Турцию 26 мая, квалификация к чемпионату мира стартует 30 мая
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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча в Турции в преддверии отборочного турнира к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.

"3 мая начинается сбор в Новогорске. Он пройдет до самого первого турнира, который является ответственным для нас, поскольку это отборочный турнир на чемпионат мира в конце мая в Хорватии. 26 мая мы вылетаем на два контрольных матча в Турцию, а оттуда переезжаем в Хорватию", - сказал он.

Кузюткин в начале февраля был утвержден на посту главного тренера национальной команды.

Второй этап отборочного турнира к чемпионату мира с участием сборной России пройдет с 30 мая по 4 июня.

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