Киберспорт войдет в программу Азиатских игр - 2022

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Киберспорт будет включен в основную программу летних Азиатских игр 2022 года в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает британское издание Guardian.
Олимпийский совет Азии объявил о появлении киберспорта на Азиатских играх - 2018 (пройдет в индонезийских Джакарте и Палембанге) в качестве показательного вида с последующим включением в основную программу в 2022 году.
Азиатские игры признаны Международным олимпийском комитетом (МОК) и являются вторым по масштабности спортивным мероприятием после Олимпиады. В Азиатских играх - 2014 приняли участие 45 национальных сборных и порядка 10 тысяч спортсменов.
В ноябре президент Международной киберспортивной федерации Бен Хон Чжон в интервью Korean Times заявил, что его целью на посту является признание киберспорта олимпийской дисциплиной. В ответ на это в пресс- службе МОК заявили, что говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр пока рано.
Позднее глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро не исключил, что киберспорт в будущем может войти в программу Игр.
Летние Азиатские игры в Ханчжоу пройдут с 10 по 25 сентября 2022 года.