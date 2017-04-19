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СМИ: "Арсенал" заинтересован в футболисте "Спартака" Промесе

Спорт
19 апреля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По данным портала Eatsleepsport.com, скауты английского клуба посетили воскресный матч чемпионата России между "Спартаком" и петербургским "Зенитом"
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Квинси Промес (справа) против Луиш Нету

Квинси Промес (справа) против Луиш Нету

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу. Об этом сообщает британский портал Eatsleepsport.com.

Скауты английского клуба посетили воскресный матч чемпионата России между "Спартаком" и петербургским "Зенитом" (2:1) в Москве, в котором Промес забил мяч и отдал голевую передачу. Отмечается, что в "Арсенале" следили за голландским футболистом в течение нескольких лет и хотели подписать с ним контракт прошлым летом, однако голландский полузащитник предпочел остаться в "Спартаке".

Руководство лондонского клуба видит в 25-летнем Промесе замену чилийскому форварду Алексису Санчесу.

Промес перешел в "Спартак" из голландского "Твенте" в 2014 году за €11 млн, контракт голландца рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за московский клуб, в которых забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.

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