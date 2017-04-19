ВФЛА отправила запрос в ЕАА по поводу участия Широбокова в Кубке Европы по ходьбе

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила запрос в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию (ЕАА), в котором попросила разъяснить условия выступления российского ходока Сергея Широбокова на Кубке Европы, который пройдет 21 мая в чешских Подебрадах. Об этом сообщил ТАСС представитель Европейской легкоатлетической ассоциации.
Тренирующийся в Саранске 18-летний ходок 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, которое показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41).
"Российская федерация легкой атлетики обратилась к нам с запросом, в котором просит уточнить условия, на которых российский ходок Широбоков мог бы выступить на Кубке Европы, - заметил собеседник агентства. - Мы, в свою очередь, оперативно отправили ответ".
Сотрудник ЕАА отметил, что срок подачи заявок на участие в турнире истекает 11 мая. Организаторы берут на себя расходы за проживание спортсменов в отеле за две ночи. Официальные представители ВФЛА не могут в настоящее время быть аккредитованы на это соревнование.
IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры отечественной легкой атлетики: Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.