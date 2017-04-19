Благотворительный хоккейный матч и легкоатлетический пробег пройдут в рамках КЭФ

КРАСНОЯРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Участники Красноярского экономического форума (КЭФ) в рамках мероприятия смогут не только принять участие в дискуссиях о стратегии развития российской экономики, но также наблюдать яркие культурные события. Так, в рамках КЭФ запланирован хоккейный матч с легендами советского и российского хоккея и благотворительный легкоатлетический забег.

Хоккейный матч и легкоатлетический забег

В Красноярске 21 апреля пройдет благотворительный хоккейный матч, все средства, собранные на нем, будут направлены на помощь детям с ограниченными возможностями из фонда "Открытые сердца".

"На лед выйдут две команды, в состав которых войдут представители власти, бизнеса, общественные деятели, руководители спортивной отрасли. Особыми участниками матча станут прославленные советские и российские хоккеисты - представители клуба "Легенды хоккея". Встреча пройдет в формате три периода по 20 минут с 10-минутными перерывами", - рассказывают в оргкомитете форума.

В клуб ветеранов хоккея, созданный в 2005 году, входят 71 титулованный спортсмен. В его составе играют легендарные советские и российские хоккеисты - олимпийские чемпионы и победители мировых первенств, такие как Александр Якушев, Юрий Ляпкин, Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Лутченко, Юрий Лебедев, Виктор Шалимов, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Илья Бякин, братья Голиковы.

В завершающий день работы форума, в субботу 22 апреля, на набережной реки Енисей пройдет легкоатлетический забег "Добрая пятерка", также направленный на помощь детям. "Это не очередная пробежка из календаря спортивных мероприятий. Мы приглашаем участников форума и активных жителей города не только совершить победу над собой и над выбранной дистанцией, но и своим участием помочь благотворительному фонду "Счастливые дети", - говорят организаторы. Участие в забеге будет стоить от 500 рублей.

"Первозданная Россия" в Красноярске

В рамках КЭФ в Красноярске откроется фотовыставка "Первозданная Россия". Выставка - часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, Минкульта РФ и министерства природных ресурсов России, Русского географического общества.

"Проект объединяет талантливых фотохудожников- пейзажистов и натуралистов, авторов документальных и анимационных фильмов, руководителей заповедников и национальных парков, природоохранные организации, крупнейшие компании, отличающиеся высокой степенью экологической ответственности, общественные организации, инициативных граждан, активно заинтересованных в сохранении и защите окружающей среды.

"Его главная цель - привлечь внимание общественности к вопросам экологии и охраны природы, показать природные богатства страны во всем их многообразии и красоте", - подчеркивают организаторы. Фотобанк выставки сегодня насчитывает свыше полумиллиона выразительных пейзажей из самых труднодоступных и красивых мест России, от Калининграда до Камчатки, с великими реками и чистейшими озерами, горными вершинами и побережьями тринадцати морей, фотозарисовки из жизни животных и птиц нашей страны. В Красноярске будет представлено около 150 фотографий.

"Наша многообразная природа - бесценный дар, естественное богатство страны, и мы должны заботиться об этом достоянии, бережно хранить его и достойно передать потомкам", - говорит генеральный директор СУЭК (компания поддерживает проект) Владимир Рашевский.

Выставка "Первозданная Россия" начнет свою работу в МВДЦ "Сибирь" 20 апреля. После завершения КЭФ с 3 по 29 мая она будет доступна для всех жителей и гостей города в Гранд Холле "Сибирь".

"Иоланта" и "Князь Игорь" в красноярских театрах

Большая культурная программа ждет гостей форума. 20 апреля в театре оперы и балета, гости форума смогут увидеть оперу Чайковского "Иоланта". В тот же день в малом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится концерт филармонического русского оркестра и Анатолия Белого концерт "Живая классика". 21 апреля в театре оперы и балета будут представлены одни из лучших репертуарных спектаклей - балет "Лебединое озеро" и оперу "Князь Игорь", в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина - комедию "Странные соседи матушки Пишон". У гостей форума будет возможность увидеть постановку лауреата премии "Золотая маска" - спектакль "Алиса" Красноярского театра юного зрителя.

В завершающий день состоится концерт одного из лучших коллективов страны - Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко. Любители современного искусства смогут оценить XXX Музейную ночь, которая пройдет в музейном центре "Площадь Мира".

О КЭФ

Красноярский экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. Главная тема КЭФ - "Российская экономика: повестка 2018-2024". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.