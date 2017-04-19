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Левитин: Дальний Восток должен стать местом подготовки сборной России к трем Олимпиадам

Спорт
19 апреля, 11:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Три следующих Олимпиады пройдут в Азии - Пхенчхане, Токио и Пекине
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Помощник президента РФ Игорь Левитин

Помощник президента РФ Игорь Левитин

© Алексей Никольский/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборной России необходимо готовиться на Дальнем Востоке и к зимним Олимпийским играм 2018 и 2022 годов, и к летним Олимпийским играм 2020 года. Об этом на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане, Олимпиада-2020 - в столице Японии Токио, а Олимпиада-2022 - в столице Китая Пекине.

"Впереди нас ждут зимние Олимпийские игры в Южной Корее, а также летние в Токио и опять же зимние в Пекине. Адаптация к этим играм является для нас ключевым моментом. Ко всем этим соревнованиям спортсменам будет необходимо готовиться на Дальнем Востоке, Министерство спорта сейчас рассматривает этот вопрос", - сказал Левитин.

"Сборная команда России по тем задачам, которые мы ставим перед ней, должна находиться на олимпийском пьедестале, здесь ваша роль (ФМБА) очень велика. То, что мы увидим на Играх в Южной Корее, должно стать формой для подготовки к следующим Играм. Сейчас результаты в спорте достигаются уже на пределе возможностей, в этом случае важно поддержание психологических и физических кондиций. ФМБА нужно выйти на максимальные возможности в том, что касается науки в спорте, и это должно быть направлено на тот уровень здоровья, который необходим, чтобы победить", - отметил Левитин.

Больше всего волнуют вопросы допинга

По словам Левитина, в этом году состоится Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, на котором будут рассматриваться вопросы подготовки резерва. "На совете при президенте по спорту мы будем рассматривать вопрос резерва. У нас это около трех миллионов человек, а вы (ФМБА) занимаетесь только сборной. Нам нужно будет доложить президенту и принять программу вместе с Минспортом, чтобы о тех, кто попадет в сборную из резерва, мы знали все; здесь необходимо Минздраву вместе с ФМБА и Минспортом решить вопрос по ребятам, которые попали в резерв", - сказал помощник президента РФ.

"Главное, что нас волнует - это вопросы допинга. В первую очередь важно заниматься профилактикой. Что касается допинга, то это болезнь человека", - добавил Левитин.

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