Вратарь "Баварии" Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедераций

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вратарь немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за перелома ноги, полученного в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против испанского "Реала". Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на клуб.
Нойер получил перелом левой стопы во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.
Как сообщает агентство, игрок сборной Германии выбыл на восемь недель и может пропустить Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 2:4 в дополнительное время. Игра прошла в Мадриде. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу "Баварии", в первой игре в Мюнхене победу одержал "Реал" (2:1).