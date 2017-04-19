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Вратарь "Баварии" Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедераций

Спорт
19 апреля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Голкипер мюнхенского клуба и сборной Германии получил перелом стопы в матче с "Реалом"
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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер

© EPA/TOBIAS HASE

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вратарь немецкого футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за перелома ноги, полученного в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против испанского "Реала". Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на клуб.

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Нойер получил перелом левой стопы во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.

Как сообщает агентство, игрок сборной Германии выбыл на восемь недель и может пропустить Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 2:4 в дополнительное время. Игра прошла в Мадриде. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу "Баварии", в первой игре в Мюнхене победу одержал "Реал" (2:1).

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