"Рома" опровергла информацию об интересе к футболисту "Спартака" Зобнину

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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Информация об интересе итальянского футбольного клуба" Рома" к полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину не соответствует действительности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Ромы".
Ранее портал Championat.com опубликовал информацию, согласно которой римский клуб заинтересован в приобретении Зобнина.
"Информация российских СМИ не соответствует действительности. "Рома" не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб", - сказали в пресс-службе.
В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин сыграл в составе "Спартака" 23 матча и забил два гола.