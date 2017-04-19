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Руководство и волейболисты московского "Динамо" посетили стройку новой арены

Спорт
19 апреля, 12:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Арену планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году
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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представители московского "Динамо" посетили строительную площадку многофункционального комплекса Match Point, в составе которого возводится спортивная волейбольная арена специально для столичной команды. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Арену планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, она станет новой домашней площадкой клуба взамен Дворца спорта на улице Лавочкина. Свидетелями строительства новой спортивной арены стали олимпийские чемпионы Игр 2012 года в Лондоне - Сергей Гранкин, Александр Волков, Юрий Бережко и Дмитрий Ильиных.

Спортивное сооружение станет современной волейбольной ареной, отвечающей всем международным требованиям и стандартам. Вместимость арены составит 3500 зрителей.

В здании также появятся спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом, два тренировочных зала и медико- восстановительный центр, а на территории комплекса разместятся апартаменты.

По словам генерального директора компании-застройщика МФК Match Point Алексея Яшина, стоимость работ составит два миллиарда рублей. "Волейбольная арена связана с жилищным комплексом, который строится по соседству. Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м. Спортивная арена будет универсальной, здесь можно будет проводить соревнования по практически всем напольным видам спорта, плюс мы откроем множество детских секций", - рассказал Яшин.

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