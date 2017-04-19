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Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

Спорт
19 апреля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Выборы пройдут в 2018 году
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Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кирсан Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС.

"Как я уже говорил ТАСС несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента FIDE, - сказал он. - Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента".

Выборы президента FIDE пройдут в 2018 году.

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