Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кирсан Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС.

"Как я уже говорил ТАСС несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента FIDE, - сказал он. - Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента".

Выборы президента FIDE пройдут в 2018 году.