Епанчинцев подтвердил, что может стать новым главным тренером ХК "Спартак"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вадим Епанчинцев ведет переговоры с московским хоккейным клубом "Спартак" о работе главным тренером команды. Об этом 41-летний специалист сказал ТАСС.

Ранее в среду издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что руководство красно-белых подпишет контракт с Епанчинцевым в четверг. На вопрос, действительно ли ведутся переговоры, тренер ответил: "Да, но давайте дождемся завтра. Сроки соглашения? Повторю, дождитесь завтра".

Епанчинцев с 2015 года работал помощником главного тренера казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Сарыарка", а в середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством карагандинская команда в 2016 году дошла до полуфинала ВХЛ, а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в плей-офф во втором раунде.

После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера "Спартака" исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.