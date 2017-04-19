Руководство ВК "Динамо" довольно работой Маричева на посту главного тренера команды

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работа Юрия Маричева на посту главного тренера московского "Динамо" положительно оценивается руководством волейбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Николай Ступаков.

Маричев возглавил "Динамо" в октябре 2016 года.

"Мы все довольны работой Юрия Николаевича. Не знаю, откуда берутся слухи о его уходе, все будет нормально. Сейчас не хотелось бы комментировать эту ситуацию, потому что сезон еще идет, у нас впереди "Финал шести", к которому мы усиленно готовимся", - заявил Ступаков.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги "Динамо" набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому "Зениту". Московская команда сыграет в "Финале шести". В розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" не смогло пробиться в "Финал четырех", уступив немецкому "Берлину".