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Руководство ВК "Динамо" довольно работой Маричева на посту главного тренера команды

Спорт
19 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По итогам регулярного чемпионата Суперлиги "Динамо" заняло второе место, уступив первую строчку казанскому "Зениту"
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Юрий Маричев

Юрий Маричев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работа Юрия Маричева на посту главного тренера московского "Динамо" положительно оценивается руководством волейбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Николай Ступаков.

Маричев возглавил "Динамо" в октябре 2016 года.

"Мы все довольны работой Юрия Николаевича. Не знаю, откуда берутся слухи о его уходе, все будет нормально. Сейчас не хотелось бы комментировать эту ситуацию, потому что сезон еще идет, у нас впереди "Финал шести", к которому мы усиленно готовимся", - заявил Ступаков.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги "Динамо" набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому "Зениту". Московская команда сыграет в "Финале шести". В розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" не смогло пробиться в "Финал четырех", уступив немецкому "Берлину".

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