Руководство ВК "Динамо" довольно работой Маричева на посту главного тренера команды

Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человекТранспорт 19 апреля, 14:24
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол РоссииАрмия и ОПК 19 апреля, 14:20
Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ШанхаеСпорт 19 апреля, 14:16
Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и ОляТранспорт 19 апреля, 14:13
NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьмеСпорт 19 апреля, 14:08
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие терактыПроисшествия 19 апреля, 13:48
ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и СобчакКультура 19 апреля, 13:34
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 апреля, 13:32
Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправитьСпорт 19 апреля, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работа Юрия Маричева на посту главного тренера московского "Динамо" положительно оценивается руководством волейбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Николай Ступаков.
Маричев возглавил "Динамо" в октябре 2016 года.
"Мы все довольны работой Юрия Николаевича. Не знаю, откуда берутся слухи о его уходе, все будет нормально. Сейчас не хотелось бы комментировать эту ситуацию, потому что сезон еще идет, у нас впереди "Финал шести", к которому мы усиленно готовимся", - заявил Ступаков.
По итогам регулярного чемпионата Суперлиги "Динамо" набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому "Зениту". Московская команда сыграет в "Финале шести". В розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" не смогло пробиться в "Финал четырех", уступив немецкому "Берлину".