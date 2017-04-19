Поветкин может обратиться в CAS в случае сохранения дисквалификации WBC

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Представители российского боксера Александра Поветкина рассмотрят возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Всемирный боксерский совет (WBC) не удовлетворит апелляцию спортсмена на его дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил ТАСС, что апелляция Поветкина получена федерацией.

"Мы подали апелляцию и требуем у WBC рассмотреть ее в установленном порядке. Мы приводим аргументы, почему мы считаем данное решение совершенно некорректным и необоснованным. Соответственно WBC будет принимать решение, согласны они с нами или нет. Если WBC с нами не согласится, я буду рекомендовать команде Поветкина обращаться в КАС согласно регламенту суда", - сказал Карпенко.

"Нормативно установленных сроков рассмотрения апелляции у WBC нет. Наказание (в отношении Поветкина) продолжает действовать", - добавил он.

Решение боксерской организации о дисквалификации было связано с повторным нарушением антидопинговых правил - допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря перед боем за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на остарин.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).