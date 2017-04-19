Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправить

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Волейболисты московского "Динамо" проводят неудачный сезон, но впереди есть матчи, победа в которых может скрасить предыдущие неудачи. Такое мнение ТАСС высказал связующий команды Сергей Гранкин.

По итогам регулярного чемпионата страны "Динамо" набрало 65 очков и заняло второе место, уступив первую строчку казанскому "Зениту". Московская команда сыграет в "Финале шести". В розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" не смогло пробиться в "Финал четырех", уступив немецкому "Берлину".

"Сезон складывается пока неудачно, что-то конкретное можно будет сказать после домашнего "Финала шести". Еще есть возможность все исправить", - отметил Гранкин.

В среду волейболисты "Динамо" посетили стройплощадку новой домашней арены команды. "Конечно, новый дворец в плане развития команды и привлечения болельщиков очень нужен для развития волейбола в Москве", - уверен он.

Арена станет частью многофункционального комплекса Match Point, ее вместимость составит 3500 зрителей. В настоящий момент "Динамо" проводит домашние матчи в Дворце спорта на улице Лавочкина.