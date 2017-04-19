Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Казани к Кубку конфедераций "возведут" четырехметровую стену из цветов

Спорт
19 апреля, 14:09 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, апреля. /ТАСС
Монтаж композиции на территории "Казань-Арена" планируется в конце мая
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Новая композиция, посвященная Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года - цветочная стена - будет создана у стадиона "Казань-Арена". Длина объекта составит 19 м, высота - 4,5 м, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

"Объемная цветочная композиция "Стена FIFA 2018" была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста "Горводзеленхоз" Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук", - уточнили в пресс-службе.

Монтаж композиции на территории стадиона планируется в конце мая. В Казани уже есть три объемные цветочные фигуры - мяч, жар-птица и барс.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, в Казани сыграют: 18 июня - Португалия - Мексика, 22 июня - Германия - Чили, 24 июня - Мексика - Россия, 28 июня - полуфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"
6
Разработка российской ракеты "Сункар" начнется в 2018 году
7
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
Темы дня
Загрузка...
Реклама