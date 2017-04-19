В Казани к Кубку конфедераций "возведут" четырехметровую стену из цветов

Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человекТранспорт 19 апреля, 14:24
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол РоссииАрмия и ОПК 19 апреля, 14:20
Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ШанхаеСпорт 19 апреля, 14:16
Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и ОляТранспорт 19 апреля, 14:13
NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьмеСпорт 19 апреля, 14:08
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие терактыПроисшествия 19 апреля, 13:48
ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и СобчакКультура 19 апреля, 13:34
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 апреля, 13:32
Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправитьСпорт 19 апреля, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Новая композиция, посвященная Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года - цветочная стена - будет создана у стадиона "Казань-Арена". Длина объекта составит 19 м, высота - 4,5 м, сообщила пресс-служба мэрии Казани.
"Объемная цветочная композиция "Стена FIFA 2018" была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста "Горводзеленхоз" Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук", - уточнили в пресс-службе.
Монтаж композиции на территории стадиона планируется в конце мая. В Казани уже есть три объемные цветочные фигуры - мяч, жар-птица и барс.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, в Казани сыграют: 18 июня - Португалия - Мексика, 22 июня - Германия - Чили, 24 июня - Мексика - Россия, 28 июня - полуфинал.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018