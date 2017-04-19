В Казани к Кубку конфедераций "возведут" четырехметровую стену из цветов

КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Новая композиция, посвященная Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года - цветочная стена - будет создана у стадиона "Казань-Арена". Длина объекта составит 19 м, высота - 4,5 м, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

"Объемная цветочная композиция "Стена FIFA 2018" была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста "Горводзеленхоз" Ильсией Хаметзяновой. Композиция будет выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук", - уточнили в пресс-службе.

Монтаж композиции на территории стадиона планируется в конце мая. В Казани уже есть три объемные цветочные фигуры - мяч, жар-птица и барс.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, в Казани сыграют: 18 июня - Португалия - Мексика, 22 июня - Германия - Чили, 24 июня - Мексика - Россия, 28 июня - полуфинал.

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