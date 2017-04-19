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Медведев призвал не снижать темпы строительства спортивных объектов

Спорт
19 апреля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Премьер-министр РФ признал, что грандиозных строек не предвидится, однако часть крупных объектов еще не сдана
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не снижать темпы строительства спортивных объектов, обеспечив ими даже небольшие населенные пункты.

"Мы создали уже основу для занятий не только профессиональным спортом, но и любительским, физкультурой, - заявил он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. - И очень важно не потерять темп по строительству относительно небольших спортивных сооружений, которые должны быть в каждом населенном пункте, даже, так сказать, в крупных деревнях должны быть полноценные спортивные сооружения".

Глава кабмина отметил, что спортивные достижения России "подчас зависть вызывают и даже нападки на нас и наших спортсменов". Он признал, что "грандиозных строек не предвидится", однако часть крупных объектов еще не сдана. Премьер отметил, что в 2016 году в стране было построено 4 тыс. разных спортивных объектов. "Это неплохой темп, вот нам нужно сохранить такого рода задел и строить во всех местах - и в городах, и в селах", - резюмировал Медведев.

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