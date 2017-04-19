NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьме

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Ингленд Пэтриотс" Аарон Эрнандес, приговоренный к пожизненному заключению за убийство первой степени, найден мертвым в тюрьме. Об этом сообщает телеканал NBC.

Эрнандес был найден повешенным в камере исправительного центра в городе Ширли (штат Массачусетс, США)

В 2015 году он был признан виновным в убийстве Одина Ллойда, чье тело с шестью пулевыми ранениями было найдено в индустриальном парке штата Массачусетс в июне 2013 года, который расположен менее чем в миле от дома Эрнандеса. Сообщалось, что убитый встречался с сестрой невесты Эрнандеса.