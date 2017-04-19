Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право принимать участие в международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Ранее менеджер спортсмена Павел Воронков сообщил ТАСС, что спис участников турнира в Шанхае был сформирован еще в марте, из-за чего участие Шубенкова не было гарантировано.
"Шубенков начнет сезон этапом "Бриллиантовой лиги" в Шанхае, который состоится 13 мая. Мы только что получили подтверждение от организаторов турнира", - сказал Клевцов.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина, Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.