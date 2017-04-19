Глава ВФЛА поддерживает решение спортсменов признать свою вину в допинговых делах

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поддерживает решение пяти российских атлетов признать свою вину в нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил ТАСС.

В среду стало известно, что свою вину признали Антонина Кривошапка, Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев. Они подписали предложенную им Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) форму признания вины, которая предполагает сокращение срока дисквалификации до двух лет.

"Я эту тенденцию поддерживаю. Спортсменам по этому пути комфортнее идти, нежели упираться", - сказал Шляхтин.

На вопрос, скольким еще спортсменам могут предложить подобную форму, собеседник ТАСС ответил: "Я не могу ответить, потому что IAAF напрямую общается со спортсменами. Атлеты через систему ADAMS (база данных Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС) напрямую общаются с IAAF и обсуждают эти вопросы".

Спортсмены ранее были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Из-за положительной допинг-пробы Кривошапки Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 м, спортсменка была дисквалифицирована на два года (отсчет ведется с 7 сентября 2016 года). Толкательница ядра Колодко (дисквалификация - 2 июля 2016 года - 1 июля 2018 года) была лишена серебряной медали ОИ-2012. Метательница молота Булгакова отстранена с 29 марта 2017 года по 28 марта 2019 года, метательница диска Ганеева - с 2 июля 2016 года по 1 июля 2018 года, прыгун с шестом Стародубцев с 2 июля 2016 года по 1 июля 2018 года.