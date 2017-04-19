СМИ: футболист сборной России Смолов согласился перейти в "Фенербахче"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов согласился перейти в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает турецкий портал Mynet.

По информации интернет-ресурса, Смолов провел переговоры с главным тренером "Фенербахче" Диком Адвокатом, известным по работе с "Зенитом" и сборной России, и ответил согласием на переход. По данным источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит €12 млн.

Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16. В нынешнем сезоне он возглавляет бомбардирскую гонку с 13 голами за семь туров до финиша турнира. В период выступления за московское "Динамо" и махачкалинский "Анжи" Смолов дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2012/13). Он выступает за "Краснодар" с 2015 года.

В составе сборной России Смолов дебютировал в 2012 году. Он выступил в финальном раунде чемпионате Европы-2016.