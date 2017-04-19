Московская полиция задержала мошенников в костюмах талисмана ЧМ-2018 Забиваки

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московская полиция задержала мошенников, которые в костюмах талисмана чемпионата мира 2018 года волка Забиваки брали деньги за совместную фотографию. Об этом в рамках международного футбольного конгресса сообщил советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов.

"Не так давно совместно с МВД по Москве мы провели операцию по задержанию негодяев, которые в костюмах нашего талисмана фотографировались за деньги. Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги. Теперь костюм занял достойное место в нашем музее контрафактов. Это говорит о том, что даже на улицах Москвы вы можете обнаружить много нарушений", - сказал Швецов.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Игры чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года.