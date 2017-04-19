Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций - 2017. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

В Москве проходит торжественная церемония открытия главного билетного центра Кубка конфедераций по футболу 2017 года.



В мероприятии участвуют вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп де Флок, член совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, капитан московского "Спартака" Денис Глушаков.



На церемонии будет представлен дизайн билетов на матчи Кубка конфедераций-2017. Игры турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В Группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.