Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций - 2017. Видеотрансляция

Геркус: Лоськов сыграет за "Локомотив" в текущем сезонеСпорт 19 апреля, 17:30
Путин поддержал Евгения Савченко в намерении избираться на пост главы Белгородской областиПолитика 19 апреля, 17:25
Мутко: заявления сенатора США о лишении РФ права проведения ЧМ-2018 не связаны со спортомСпорт 19 апреля, 17:24
Геркус считает, что "Локомотив" в весенней части сезона пожинает плоды планомерной работыСпорт 19 апреля, 17:14
Сенсор пота упростит диагностику опасных болезнейСоциальная ответственность 19 апреля, 17:13
Мутко отметил важность признания спортсменами своей вины в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 17:12
Геркус: "Локомотив" попытается сохранить в команде футболиста МиранчукаСпорт 19 апреля, 16:58
Украина готова экстренно запустить ТЭС в связи с резким похолоданиемМеждународная панорама 19 апреля, 16:57
Британские депутаты проголосовали за проведение досрочных парламентских выборов 8 июняМеждународная панорама 19 апреля, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Трансляция Ruptly
В Москве проходит торжественная церемония открытия главного билетного центра Кубка конфедераций по футболу 2017 года.
В мероприятии участвуют вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп де Флок, член совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, капитан московского "Спартака" Денис Глушаков.
На церемонии будет представлен дизайн билетов на матчи Кубка конфедераций-2017. Игры турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В Группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.