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Открытие главного билетного центра Кубка конфедераций - 2017. Видеотрансляция

Спорт
19 апреля, 16:02 UTC+3
На церемонии будет представлен дизайн билетов на матчи турнира
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Трансляция Ruptly

В Москве проходит торжественная церемония открытия главного билетного центра Кубка конфедераций по футболу 2017 года. 

В мероприятии участвуют вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп де Флок, член совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, капитан московского "Спартака" Денис Глушаков. 

На церемонии будет представлен дизайн билетов на матчи Кубка конфедераций-2017. Игры турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В Группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

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