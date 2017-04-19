"Бавария" пожаловалась в УЕФА на действия мадридской полиции против фанатов клуба

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство немецкого футбольного клуба "Бавария" отправило жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на действия полиции Мадрида против фанатов клуба во время матча Лиги чемпионов с "Реалом", который состоялся во вторник. Об этом сообщает издание Kicker.

"Бавария" проиграла "Реалу" со счетом 2:4 (доп. вр.) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Во время перерыва полиция вторглась на гостевой сектор и применила силу против наших болельщиков. Действия полиции были неуместными и чрезвычайно жестокими", - говорится в заявлении "Баварии", которое было отправлено в УЕФА в среду.

"Баварию" в Мадриде поддерживало 4,5 тыс. болельщиков. Немецкий клуб потребовал объяснений от мадридской полиции.