"Бавария" пожаловалась в УЕФА на действия мадридской полиции против фанатов клуба

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Руководство немецкого футбольного клуба "Бавария" отправило жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на действия полиции Мадрида против фанатов клуба во время матча Лиги чемпионов с "Реалом", который состоялся во вторник. Об этом сообщает издание Kicker.
"Бавария" проиграла "Реалу" со счетом 2:4 (доп. вр.) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Во время перерыва полиция вторглась на гостевой сектор и применила силу против наших болельщиков. Действия полиции были неуместными и чрезвычайно жестокими", - говорится в заявлении "Баварии", которое было отправлено в УЕФА в среду.
"Баварию" в Мадриде поддерживало 4,5 тыс. болельщиков. Немецкий клуб потребовал объяснений от мадридской полиции.