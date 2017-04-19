Минсвязи РФ: более 60 тысяч заявок поступило на получение паспорта болельщика

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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Более 60 тысяч заявок на получение паспорта болельщика (FAN-ID) поступило в Министерство связи РФ. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи РФ Андрей Черненко.
"У нас сейчас более 60 тысяч заявок на FAN-ID, и с каждым днем динамика по заявкам увеличивается, мы будем выдавать ровно столько, сколько будет зрителей. Процентов 70 - заявки из России, дальше - Чили, Мексика, Германия. Из неучастников больше всего заявок из США. Речь идет только о Кубке конфедераций, заявка на чемпионат мира откроется после Кубка конфедераций", - сказал Черненко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Игры чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Саранск, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград) с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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