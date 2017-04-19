Adidas извинился за поздравительные письма участникам Бостонского марафона

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Компания Adidas принесла извинения за рассылку электронных писем с поздравлениями в адрес участников последнего Бостонского марафона. Об этом сообщает AFP.
Традиционный Бостонский марафон прошел в понедельник в 121-й раз. После него участники получили письмо, в теме которого было написано: "Поздравляем, вы выжили в Бостонском марафоне!" Данная формулировка вызвала волну возмущения у интернет-пользователей в связи с трагическими событиями во время Бостонского марафона 2013 года. В результате Adidas принес извинения, подчеркнув, что компании "невероятно жаль".
15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона был совершен террористический акт, в результате которого погибли три человека и 264 получили ранения. Два самодельных взрывных устройства были приведены в действие с интервалом в 12 секунд в толпе болельщиков на финише забега.
Бостонский марафон - один из престижнейших забегов в мире (проводится ежегодно с 1897 года), в 2013 году в нем принимали участие 27 тыс. бегунов.