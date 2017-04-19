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Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Польши на ЧМ по футболу среди артистов

Спорт
19 апреля, 16:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Матчи турнира пройдут на стадионе "Локомотив" с 3 по 12 июня
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Юрий Давыдов

Юрий Давыдов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Команда России в группе А чемпионата мира по футболу среди артистов сыграет со сборными Эстонии, Южной Кореи и Польши. Жеребьевка турнира состоялась в среду в Москве.

Состав остальных групп выглядит следующим образом: группа B - Великобритания, Венгрия, Нидерланды, Парагвай; группа C - Румыния, Турция, Аргентина, Казахстан; группа D - Словения, Сербия, Италия, Израиль.

Организатор турнира Юрий Давыдов отметил, что на время его проведения стадион "Локомотив" станет самым привлекательным местом для проведения досуга. "Фестиваль неуклонно развивался, ему нет мировых аналогов, мы шли на ощупь, совершенствуя спортивную и развлекательную программы. За Парагвай, скорее всего, приедет играть знаменитый в прошлом Хосе Луис Чилаверт, за Аргентину - известный по выступлениям в России форвард Эктор Бракамонте, за Израиль - бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров, приедет знаменитый режиссер Эмир Кустурица, вообще будет много знаменитых артистов, они все очень популярны в своих странах. Стадион на эти дни станет самым притягательным местом в столице, и мы надеемся собрать значительные суммы на лечение детей", - отметил Давыдов.

Чемпионат мира по футболу среди артистов, футбольно- музыкальный фестиваль "Арт-футбол", пройдет в Москве в седьмой раз. Это мероприятие является международной составляющей благотворительной акции "Под флагом добра", цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Матчи турнира пройдут на стадионе "Локомотив" с 3 по 12 июня.

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