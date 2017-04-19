Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольные тренеры Северной Осетии пройдут стажировку в ЦСКА

Спорт
19 апреля, 16:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, апреля. /ТАСС
Также председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев обсудили совместные действия по созданию в Северной Осетии футбольной академии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 апреля. /ТАСС/. Гендиректор футбольного ЦСКА Роман Бабаев договорился с председателем правительства Северной Осетии Таймуразом Тускаевым о прохождении стажировки североосетинскими тренерами в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Достигнута договоренность о стажировке тренеров из Северной Осетии в Москве. Специалисты армейского клуба также окажут правовую и методическую помощь, которая необходима при составлении контрактов, что является одним из элементов выстраивания системы подготовки футболистов. У ПФК ЦСКА есть определенные наработки, внедрение которых в республике будет эффективным", - говорится в сообщении.

Также Тускаев и Бабаев обсудили совместные действия по созданию в Северной Осетии футбольной академии.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в ходе встречи с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым поддержал его идею по созданию в республике детской спортивной школы-интерната для будущих футболистов.

"У нас много талантливых детей, которые хотят заниматься этим видом спорта. Для них нужно создавать хорошие условия для учебы и тренировок, привлечь квалифицированные тренерские кадры. Соответствующие письма мы уже направили в Министерство спорта РФ", - сказал Битаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама