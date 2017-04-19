Футбольные тренеры Северной Осетии пройдут стажировку в ЦСКА

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 апреля. /ТАСС/. Гендиректор футбольного ЦСКА Роман Бабаев договорился с председателем правительства Северной Осетии Таймуразом Тускаевым о прохождении стажировки североосетинскими тренерами в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Достигнута договоренность о стажировке тренеров из Северной Осетии в Москве. Специалисты армейского клуба также окажут правовую и методическую помощь, которая необходима при составлении контрактов, что является одним из элементов выстраивания системы подготовки футболистов. У ПФК ЦСКА есть определенные наработки, внедрение которых в республике будет эффективным", - говорится в сообщении.

Также Тускаев и Бабаев обсудили совместные действия по созданию в Северной Осетии футбольной академии.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в ходе встречи с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым поддержал его идею по созданию в республике детской спортивной школы-интерната для будущих футболистов.

"У нас много талантливых детей, которые хотят заниматься этим видом спорта. Для них нужно создавать хорошие условия для учебы и тренировок, привлечь квалифицированные тренерские кадры. Соответствующие письма мы уже направили в Министерство спорта РФ", - сказал Битаров.