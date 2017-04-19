Главный билетный центр Кубка конфедераций - 2017 открыт в Москве

Петр Авен и Виталий Мутко во время открытия главного билетного центра Кубка конфедераций © Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Главный билетный центр Кубка конфедераций по футболу 2017 года открыт в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий. В церемонии приняли участие глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков, бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Сильва.

Билетный центр открылся по адресу: улица Житная, дом 4. В рамках церемонии также был представлен трофей, вручаемый команде-победителю Кубка конфедераций.

Также в среду стартовал заключительный этап продажи билетов на турнир. Начиная с этого дня, желающие посмотреть турнир вживую смогут приобрести билеты не только онлайн на сайте fifa.com/bilet, но и в кассах центра. Продажи продлятся до окончания турнира 2 июля.

Продажа билетов на турнир стартовала 8 ноября 2016 года. В начале февраля Мутко доложил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, что ожидаемый поток туристов, который посетит матчи турнира, превысит 700 тысяч человек, при этом иностранцы составят 10 процентов от этого количества.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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