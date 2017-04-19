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Мутко: газон стадиона "Санкт-Петербург" будет идеально готов к Кубку конфедераций

Спорт
19 апреля, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам вице-премьера, сейчас идет работа по созданию временной инфраструктуры стадиона и наладка системы
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко выразил уверенность, что газон стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") будет "идеально" готов к проведению Кубка конфедераций 2017 года. Об этом он заявил журналистам.

"Работы все завершены, газон сейчас приводят в порядок. То, что он будет к Кубку конфедераций идеальным, у меня даже сомнений нет. Сейчас с точки зрения строительства дополнительных денег не нужно. Выделены средства на создание инфраструктуры безопасности", - сказал Мутко.

"Сейчас идет работа по созданию временной инфраструктуры стадиона и наладка системы. На сегодня стадион принят, свидетельство собственности получено, сегодня получили сертификат соответствия. Остается паспорт безопасности", - рассказал глава оргкомитета "Россия 2018", добавив, что эксплуатирующей организацией арены будет клуб "Зенит", который после проведения международных соревнований сможет организовать некоторую дополнительную наладку зон стадиона на свое усмотрение.

Мутко напомнил, что 22 апреля на стадионе пройдет первый матч, в котором сыграют "Зенит" и "Урал". По его словам, планируется увеличивать пропускную способность стадиона поэтапно. "Наверное, мы сделаем поэтапно, сначала тысяч 20 допуска будет, следующий матч - 30-40 тысяч человек", - сказал он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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