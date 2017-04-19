Калвиньш: карнитин нужно внести в список запрещенных WADA, если там останется мельдоний

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно вывести мельдоний из списка запрещенных препаратов, иначе туда придется внести карнитин как маскирующий агент. Об этом ТАСС заявил создатель мельдония, латвийский ученый Ивар Калвиньш.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил о том, что WADA признало исследование ФМБА по мельдонию. В частности, WADA согласилось с возможностью длительного присутствия в организме следов мельдония в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена.

"Они (WADA) должны это сделать (вывести мельдоний из списка), иначе им придется делать следующий шаг, - сказал Калвиньш. - Американцы очень любят карнитин и применяют его в больших дозировках. А карнитин является великолепным маскирующим объектом, который прикрывает применение мельдония. А по требованиям WADA, любые препараты, которые позволяют маскировать нахождение запрещенных веществ, должны быть включены в запрещенный список".

"То есть, если там оставить мельдоний, карнитин тоже должен быть включен в список как маскирующий агент", - добавил собеседник агентства.

Калвиньш также отметил, что благодаря исследованиям российских и латвийских ученых, а также исследованиям самого WADA удалось доказать, что мельдоний может сохраняться в организме спортсмена длительный период времени. "Это то, о чем я говорил. Похоже, что мельдоний включили в список без оснований и на фоне подозрений. Спортсменам, у которых его обнаружили в пробах в 2016 году, нужно об этом забыть", - сказал ученый.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.