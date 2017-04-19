Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

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МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Финский полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
"Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана", - сказал Прокопец.
18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. Причиной санкций стала положительная допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким "Байером" и ЦСКА; в ней был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА, юрисдикционные органы Союза, однако, оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию Еременко, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.
Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.